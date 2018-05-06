Красногорск, 6 мая, 2018, 19:12 — ИА Регнум. В Подмосковье столкнулись грузовой автомобиль и маршрутное такси. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Энди Уорхол. Катастрофа зеленой машины. 1963

ДТП произошло в воскресенье, 6 мая, на 1 км Красноармейского шоссе.

«Произошло столкновение маршрутного такси марки Hyundai и грузового автомобиля, — сказал собеседник агентства. — В результате ДТП пострадали 4 человека, двое из них дети».

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают причины аварии.

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