Лхаса, Китай, 6 мая, 2018, 19:10 — ИА Регнум. В период с января по март 2018 года Тибет принял в общей сложности 1 млн 64 тыс. китайских и иностранных туристов при увеличении на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 6 мая сообщаетСиньхуа со ссылкой на данные администрации автономного района.

Рерих. Тибет. Гималаи. 1933

Согласно данным районного Комитета по развитию туризма, доходы от туризма в районе по итогам первого квартала возросли на 47% до 1,26 млрд юаней (порядка 198 млн долл. США).

Пик туристического сезона в Тибете, как правило, приходится на лето. Большой туристический поток в район, наблюдавшийся в конце зимы и начале весны, был обусловлен предоставленными в конце января местной администрацией льготами на проезд в общественном транспорте, гостиничные услуги и др.

К примеру, в марте было очень трудно достать входной билет в дворцовый комплекс Потала, одну из самых известных достопримечательностей Лхасы, административного центра Тибета.

«Благодаря усовершенствованию транспортной инфраструктуры в настоящее время туристы могут удобно посетить такие тибетские города, как Лхаса, Шигадзе, Линьчжи и Шаньнань», — отметил глава районного комитета по делам развитию туризма Ван Сунпин.

Местная администрация приняла решение продлить срок действия льгот для туристов до конца июня.