Джакарта, 6 мая, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибыл в воскресенье с официальным визитом в Индонезию, информирует 6 мая Синьхуа. Это первая страна, которую он посетит в ходе своей первой зарубежной поездки после начала работы нового состава Госсовета в марте.

Kremlin.ru Ли Кэцян

Ли Кэцяна в аэропорту встречали индонезийский министр-координатор по морским делам Лухут Панджаитан и другие высокопоставленные чиновники.

Визит проходит на фоне пятой годовщины установления всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Индонезией и 15-летнего юбилея стратегического партнерства между Китаем и АСЕАН.