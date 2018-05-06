Калуга, 6 мая, 2018, 18:20 — ИА Регнум. 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне посвящен открывшийся сегодня, 6 мая, в калужском городе Кремёнки областной фестиваль военно-патриотической песни «Солдатская завалинка».

Mo-kremenki.ru Фестиваль военно-патриотической песни «Солдатская завалинка»

Как сообщили ИА REGNUM организаторы фестиваля, осановной целью музыкального праздника является привлечение широкого общественного внимания к исторической значимости героических сражений по обороне Москвы на рубеже Кремёнки-Серпухов в октябре-декабре 1941 года; создание условий и основ для воспитания патриотизма, как важнейшей духовно-нравственной ценности среди населения; сохранение и развитие гражданско-патриотического темы в творческой деятельности коллективов и исполнителей; развитие вокального хорового творчества.

В 2015 году городу Кремёнки и селу Троицкое Жуковского района Калужской области было присвоено почетное звание «Рубеж воинской доблести». Фестиваль проводится в рамках проекта «Рубеж воинской славы», реализуемого Кремёнковским городским Домом культуры.

За три года областной фестиваль-праздник «Солдатская завалинка» объединил сотни исполнителей Калужской и Московской области, и превратился в настоящий патриотический певческий форум, демонстрирующий мастерство исполнителей и безграничную любовь к Отвеченной истории.

В фестивале приняли участие хоры и ансамбли ветеранов войны и труда, народные хоры и ансамбли народной песни, казачьи коллективы, всего 24 коллектива, с общим количеством участников более 250 человек.

Организаторами музыкального фестиваля «Солдатская завалинка» выступили: министерство культуры и туризма Калужской области, Калужский областной центр народного творчества, отдел культуры администрации Жуковского района, администрация города Кремёнки» и Кременковский Дом культуры.

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