Анкара, 6 мая, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции продолжат борьбу с террористами в Сирии и Ираке. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Турция не остановится и продолжит операции в регионе до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист на территориях от Айн-эль-Араба до Хасеке на севере Сирии, от Синджара до Кандиля в Ираке», — сказал глава государства.

Эрдоган пояснил, что ВС Турции предпримут все необходимые шаги по полному устранению террористической угрозы у своих границ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. вооруженные силы Турции приступили к выполнению операции «Оливковая ветвь» в Африне, целью которой является вытеснение курдских Отрядов народной самообороны от сирийско-турецкой границы.

В настоящее время турецкие военные полностью оккупировали территорию Африна, что вынудило курдов заявить о переходе к тактике партизанской борьбы с агрессором.

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