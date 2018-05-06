Генеральная репетиция парада в Петербурге прошла при идеальной погоде
Санкт-Петербург, 6 мая, 2018, 18:00 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в воскресенье, 6 мая, состоялась генеральная репетиция парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как по заказу, в Северной столице в этот день установилась солнечная и теплая погода, создававшая предпраздничное настроение. Петербуржцы надеются, что погода порадует непокорённый город и 9 мая, в День Победы.
Первоначально генеральная репетиция была запланирована на утро понедельника, 7 мая. Однако позже было принято решение перенести ее на день раньше, чтобы минимизировать транспортные проблемы, которые вызывает движение военной техники. К тому же сейчас в Петербурге ремонтируют Невский проспект и еще целый ряд магистралей в центре, что само по себе создает пробки. Петербургские водители утром в понедельник безусловно оценят любезность военных.
Генеральная репетиция парада прошла синхронно со временем будущего парада. В ней участвовали пешие порядки военнослужащих, колонна наземной колесной и гусеничной техники, а также самолеты и вертолеты боевой и транспортной авиации.
Как уже сообщалось, в общей сложности в параде в Санкт-Петербурге примут участие около 4,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа, воспитанников Суворовских и Нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны России, МЧС РФ, МВД РФ и войск Национальной гвардии России.
В составе механизированной колонны парада — более 90 образцов военной техники. Откроют парад легендарные боевые машины времен Великой Отечественной войны — средние танки Т-34−76, Т-34−85, тяжелый танк ИС-3.
За ними на Дворцовую выйдут бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», зенитные ракетные комплексы «С-400», самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», способные наносить удары ядерными боеголовками.
В авиационной части парада примут участие свыше 40 единиц авиатехники, в том числе вертолёты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26. Сегодня они уже прошли над центром Петербурга, чтобы повторить это 9 мая.
…По данным синоптиков, в День Победы в Петербурге вновь ожидается ясная и теплая погода, утром будет солнечно, до +13 градусов тепла, а днем — до +16 градусов. Это значит, что парадный строй вновь будет представлен во всей своей красе, а зрителям парада удастся полюбоваться защитниками Родины.
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