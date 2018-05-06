Санкт-Петербург, 6 мая, 2018, 18:00 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в воскресенье, 6 мая, состоялась генеральная репетиция парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как по заказу, в Северной столице в этот день установилась солнечная и теплая погода, создававшая предпраздничное настроение. Петербуржцы надеются, что погода порадует непокорённый город и 9 мая, в День Победы.

Дарья Драй ИА REGNUM Танки Т-72Б-3 на генеральной репетиции военного парада в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция военного парада в Петербурге

Первоначально генеральная репетиция была запланирована на утро понедельника, 7 мая. Однако позже было принято решение перенести ее на день раньше, чтобы минимизировать транспортные проблемы, которые вызывает движение военной техники. К тому же сейчас в Петербурге ремонтируют Невский проспект и еще целый ряд магистралей в центре, что само по себе создает пробки. Петербургские водители утром в понедельник безусловно оценят любезность военных.

Дарья Драй ИА REGNUM Вынос знамени Победы на генеральной репетиции военного парада в Петербурге

Генеральная репетиция парада прошла синхронно со временем будущего парада. В ней участвовали пешие порядки военнослужащих, колонна наземной колесной и гусеничной техники, а также самолеты и вертолеты боевой и транспортной авиации.

Дарья Драй ИА REGNUM Танки Т-34 «Кантемировец» и «Ленинград» на генеральной репетиции военного парада в Петербурге

Как уже сообщалось, в общей сложности в параде в Санкт-Петербурге примут участие около 4,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа, воспитанников Суворовских и Нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны России, МЧС РФ, МВД РФ и войск Национальной гвардии России.

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Суворовского училища во время генеральной репетиции на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Строевой шаг

Дарья Драй ИА REGNUM Курсантки Военного университета на генеральной репетиции военного парада в Петербурге

В составе механизированной колонны парада — более 90 образцов военной техники. Откроют парад легендарные боевые машины времен Великой Отечественной войны — средние танки Т-34−76, Т-34−85, тяжелый танк ИС-3.

Дарья Драй ИА REGNUM Бронеавтомобили на генеральной репетиции парада на Дворцовой площади

За ними на Дворцовую выйдут бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», зенитные ракетные комплексы «С-400», самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», способные наносить удары ядерными боеголовками.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция парада на Дворцовой площади

В авиационной части парада примут участие свыше 40 единиц авиатехники, в том числе вертолёты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26. Сегодня они уже прошли над центром Петербурга, чтобы повторить это 9 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция военного парада в Петербурге

…По данным синоптиков, в День Победы в Петербурге вновь ожидается ясная и теплая погода, утром будет солнечно, до +13 градусов тепла, а днем — до +16 градусов. Это значит, что парадный строй вновь будет представлен во всей своей красе, а зрителям парада удастся полюбоваться защитниками Родины.

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-транспортный самолёт Ан-26 на генеральной репетиции воздушной части военного парада в Петербурге

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