Медынь, Калужская область, 6 мая, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Рабочий одного из предприятий в городе Медынь Калужской области, во время сборки деревянных поддонов, случайно выстрелил в своего напарника из пневматического пистолета. Об этом, 6 мая, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Bobjgalindo Травма головы

По ее словам, рабочий, сделав неосторожное движение, ударился головой о ствол пистолета как раз в тот момент, когда у напарника палец был на курке. В итоге гвоздь длиной 65 миллиметров попал рабочему в голову. Мужчина, к счастью, остался жив, но получил серьезное ранение. В результате несчастного случая потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Прокурор района совместно с работником государственной инспекции труда в Калужской области выехал на предприятие с проверкой. Установлено, что предприниматель не обучал работников безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов.

Экзамен на знания требований охраны труда не проводился, а один из работников был допущен к работе с ручным пневматическим инструментом, не пройдя при этом медицинский осмотр и специальное обучение.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Максимально предпринимателю грозит до 1 года лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один групповой несчастный случай, семь несчастных случаев на производстве с тяжёлым и три со смертельным исходом произошло в калужском регионе в первом квартале 2018 года. Так, смертельный случай произошел в январе этого года при дорожно-транспортном происшествии в ОАО «Мосмедыньагропром», два в марте в ГАУ КО ЦСП «Аненки» и ООО «Нивастрой».

В 2017 году в Калужской области 53 человека получили производственные травмы. В регионе произошло два групповых несчастных случая, 35 несчастных случаев на производстве с тяжёлым и семь — со смертельным исходами. В частности, смертельные случаи произошли в организациях: ООО «Электрощит-К», ООО «Регионстрой», ООО «Строительно-подрядные работы», ООО «Кировская керамика» и ООО «ТД ЛТМ».

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