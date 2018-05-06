Калуга, 6 мая, 2018, 17:07 — ИА Регнум. В преддверии Дня Победы над гитлеровскими захватчиками в городе Людиново Калужской области состоялось торжественное открытие мемориала, посвященного памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга в годы Великой Отечественной войны.

Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области Торжественное открытие мемориала погибшим фронтовикам — сотрудникам органов внутренних дел

Как сообщили 6 мая ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД РФ, открытие мемориала памяти приурочено к празднованию 300-летия российской полиции и 75-летию со дня освобождения города Людиново от немецко-фашистских захватчиков.

В церемонии приняли участие ветераны органов внутренних дел, настоятель Казанского собора митрофорный протоиерей Алексий Жиганов, курсанты кадетского класса правоохранительной направленности школы №6 г. Людиново, детские творческие коллективы.

Открывая мероприятие, начальник УМВД России по Калужской области полковник полиции Александр Дедов отметил важность данного события, как проявление величайшего уважения к памяти о подвиге сотрудников, исполнивших свой служебный долг.

«Мы должны сделать все, чтобы молодое поколение знало о том, что Победу в этой войне одержал советский народ и передать эти знания молодому поколению, — сказал Александр Дедов. — Мы гордимся нашими ветеранами. Они проявляли образцы стойкости мужества и героизма. Нельзя забывать, какой ценой досталась эта Победа, и делать все для того, чтобы ее сохранить».

Идея увековечить память страж правопорядка, погибших в годы Великой Отечественной войны, принадлежит сотрудникам межмуниципального отдела МВД России «Людиновский», которую поддержали органы местного самоуправления и жители города. Общими усилиями на территории отдела полиции был воздвигнут мемориал, представляющий собой лаконичную композицию, состоящую из нескольких элементов.

В центре композиции установлена мраморная плита с памятной надписью «Сотрудникам органов внутренних дел, погибшим за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, от благодарных потомков». Колокол призван будить своим набатом память о страшной войне и побуждать людей зажечь в своем сердце благодарный огонь. Молодой каштан, высаженный у подножия памятника, напоминает о мирной жизни и о том, какой ценой она нам досталась. Объединяет всю композицию арка, ставшая символом Победы и объединения ушедших и будущих поколений.

Участники церемонии почтили память сотрудников, погибших выполняя свой воинский долг, минутой молчания и возложили к подножию памятника живые цветы. Курсанты кадетского класса правоохранительной направленности школы №6 города Людиново под звуки песни военных лет запустили в небо воздушные шары.

Во время торжества были вручены благодарственные письма. Ими награждены неравнодушные люди, принимающие активное участие в данной работе, а также руководители регионального управления МВД и межмуниципального отдела России «Людиновский», внесшие личный вклад в создание мемориала.

Таким образом, была вписана еще одна страница в знаменательную летопись калужской полиции.

Продолжит эстафету памяти по поименному увековечиванию сотрудников органов внутренних дел еще одно знаковое событие — это открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Михаилу Павловичу Карпову, который вернулся с войны со звездой Героя в звании гвардии сержанта и затем до 1963 года жил в городе Мещовске, где возглавлял местный райотдел милиции.

Напомним, в июне 1941 года численность Людиновского районного отделения милиции НКВД Орловской области насчитывала более 20 человек. В первые же дни войны почти все сотрудники были призваны в действующую армию.

В сентябре 1941 года Людиновский райком партии принял решение об организации партизанского отряда. Командиром отряда был назначен сотрудник Людиновского районного отдела НКВД Василий Иванович Золотухин.

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