Екатеринбург, 6 мая, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Футболисты екатеринбурского «Урала» на своем поле уступили пермскому «Амкару» в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 6 мая на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:2.

Миша Брусиловский. Игра в мяч (Футбол). 1965

В составе победителей голевыми действиями отметились Петар Занев и Фелисио Браун Форбс.

После двадцати девяти матчей в чемпионате России «Амкар» пока занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. Клуб «Урал», набравший 37 баллов, находится на восьмой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 29-й тур.

«Урал» (Екатеринбург) — «Амкар» (Пермь) — 0:2.

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