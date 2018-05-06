Киев, 6 мая, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Действия украинских военных на международных учениях Combined Resolve Х, которые проходили в Германии, были «дерзкими, профессиональными и удивительно эффективными». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети Facebook.

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«Горд за наших военных, которые в очередной раз доказали, что украинская армия — одна из самых боеспособных в мире!» — написал глава государства.

По его словам, организаторам военных учений несколько раз пришлось менять сценарий из-за «дерзких» действий украинских военных.

Порошенко добавил, что десантники и танкисты «показали настоящий класс на полигоне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские военные приняли участие в международных учениях Combined Resolve X в Германии. Маневры проводились на американском военном полигоне в Хохенфельсе.

Всего в учениях принимали участие 13 стран —членов НАТО и партнеров альянса и 3,7 тыс. военнослужащих.

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