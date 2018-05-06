Киев, 6 мая, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что американцы запретили украинским военным использовать разрекламированные противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые США передали Украине, в боевых действия в Донбассе. Об этом Тука заявил сегодня, 6 мая, в эфире украинского телеканала «Прямой».

Иван Шилов ИА REGNUM ПТРК Javelin

В ходе передачи был поднят вопрос о том, почему ПТРК Javelin, которые США поставили на Украину, до сих пор не появились в Донбассе.

Тука ответил, что американская сторона прямо запретила использовать эти комплексы на линии фронта в Донбассе.

«Да, есть на сегодняшний день определённые ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения», — рассказал Тука.

При этом чиновник считает, что данное ограничение американцы могут снять «в любой момент».

«Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса. И это собьёт спесь с врага на довольно длительный срок», — заявил Тука.

Напомним, 30 апреля президент Украины Пётр Порошенко заявил, что американские ПТРК Javelin уже прибыли в его страну.