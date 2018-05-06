Сочи, Краснодарский край, 6 мая, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В Краснодарском крае совершил вынужденную посадку пассажирский самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Антальи в Санкт-Петербург. ЧП произошло в воскресенье, 6 мая, в международном аэропорту Сочи. Об этом сообщили ТАСС в воздушной гавани.

PROM.G.N. — Marcel Заход на аварийную посадку

«В 12:00 в международном аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Россия», — сказала собеседница агентства. — Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров».

Отмечается, что посадка самолета, который в воздушной гавани встречала бригада скорой помощи, прошла в штатном режиме.

«Пассажир госпитализирован», — отметила она.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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