Харьков, Украина, 6 мая, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Харькове неизвестные в ночь на 6 мая пытались разрушить бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сегодня написал на своей странице в американской сети Facebook мэр Харькова Геннадий Кернес.

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«Сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы» опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну, — попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили — бюст восстановлен», — написал Кернес.

Также харьковский городской голова заявил, что обратился к руководству украинской национальной полиции с требованием взять бюст под охрану и не допустить возможности испортить харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День Победы (8 и 9 мая).

«Я требую взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом, <…> чтобы 8 и 9 мая мы могли достойно почтить память погибших на той войне, почтить память ушедших ветеранов и отдать дань уважения тем из них, кто еще с нами», — написал Кернес.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники начали уничтожать наследие советской эпохи, в том числе многочисленные памятники и монументы.

Практически все памятнику Владимиру Ленину на территории Украины были уничтожены. Летом 2017 года бюст маршалу Жукову был разрушен в Одессе. В 2016 году в той же Одессе была разбита мемориальная доска Жукова.