Москва, 6 мая, 2018, 15:54 — ИА Регнум. В возрасте 65 лет скончался бывший директор рок-группы «Машина времени» Владимир Сапунов. Об этом сегодня, 6 мая, сообщил на своей странице в американской социальной сети Facebook его брат Андрей Сапунов.

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«Брат умер…» — написал Андрей Сапунов и приложил фотографию своего родственника.

Владимир Сапунов был директором рок-группы «Машина времени» с 1994 года. Эту должность он покинул в 2017 году, однако, по его собственным словам, сохранил дружественные отношения с этим творческим коллективом.

Напомним, рок-группа «Машина времени» была основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ в 1969 году. В состав этой группы на определнных этапах входили Андрей Державин, Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, Александр Зайцев и ряд других музыкантов.

На сегодняшний день в составе группы остаются Андрей Макаревич, Александр Кутиков и Валерий Ефремов.