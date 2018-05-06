Каменск-Уральский, Свердловская область, 6 мая, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Крупный пожар возник на вещевом рынке в Каменске-Уральском в Свердловской области. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Свердловской области.

66.mchs.gov.ru На месте пожара

Сообщается, что возгорание началось с улицы — загорелись пустые картонные коробки. От горящих коробок огонь распространился по фасаду павильона Центрального рынка, в котором расположен вещевой сектор.

Прибывшие на место спасательные расчеты эвакуировали из горящего здания 120 человек. Из-за сильного дыма четырех человек спасли с помощью масок дыхательных аппаратов.

Пожарным в течение 13 минут удалось справиться с огнем. Пламя повредило обшивку двухэтажного павильона на территории центрального рынка.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.