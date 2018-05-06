Вильнюс, 6 мая, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Литвы выразило крайнее недоумение по поводу наличия советской символики на продукции германского концерна Adidas. Соответствующее сообщение распространила сегодня пресс-служба МИД Литвы на своей официальной странице в сети микроблогов в Twitter.

Pxhere.com Как бык на красную тряпку

Литовское внешнеполитическое ведомство привело ссылку на страницу официального сайта Adidas, где продаётся красная женская спортивная майка с надписью USSR и гербом СССР.

«Всё ещё есть те, кто болен «ностальгией по империи». Как-то неожиданно, что среди них известная компания Adidas», — сказано в сообщении.

Напомним, в 2008 году в Литве был принят закон, который предусматривает административную ответственность за использование, демонстрацию и распространение советской и нацистской символик в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях.