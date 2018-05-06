Тегеран, 6 мая, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил, что его страна готова к любому решению Соединённых Штатов Америки в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соответствующее заявление Рухани сделал сегодня, 6 мая, в эфире телеканала Press TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Если США покинут ядерное соглашение, они пожалеют об этом так, как не жалели никогда в истории», — подчеркнул Рухани.

Напомним, ядерная сделка с Ираном, которой удалось достичь «шестерке» международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) оказалась под угрозой после победы на выборах президента США Дональда Трампа.

Ещё в период своей предвыборной кампании Трамп заявлял что соглашение по иранскому атому якобы не выгодной США и его стоит разорвать.

Став президентом, Трамп перешел от слов к делу и потребовал изменить условия ядерной сделки. Тегеран ответил категорическим отказом и пригрозил выйти из соглашения в том случае, если Вашингтон нарушит свои обязательства.

Франция, Германия и Великобритания поначалу также негативно высказались насчет изменений условий соглашения по иранскому атому, однако вскоре изменили свое мнение и заявили о возможности обсуждения вопроса по изменению условий сделки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские государства должны до 12 мая дать ответ на предложение Вашингтона «исправить» соглашение по иранскому атому.