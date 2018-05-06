Париж, 6 мая, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы вести с российским лидером Владимиром Путиным стратегический, а также исторический диалоги. Об этом Макрон заявил в интервью изданию Le Journal du Dimanche, опубликованному сегодня, 6 мая.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

«Я хочу стратегический и исторический диалог с Владимиром Путиным, состыковать Россию с Европой и не дать России замкнуться в себе самой», — рассказал Макрон.

Напомним 24−26 мая в Санкт-Петербурге должен пройти международный экономический форум (ПМЭФ), в работе которого примет участие президент Макрон. Традиционно в ПМЭФ всегда принимает участие президент России.

Ожидается, что «на полях» форума пройдут российско-французские переговоры на высшем уровне.

Ранее спецпредставитель президента Франции по отношениям с Россией заявил, что даже несмотря на очередное обострение отношений между Россией и Западом на фоне дела Скрипалей и ракетных атак по Сирии, Макрон не колебался в своей решимости поехать в Россию на международный экономический форум и встретится там с Путиным.