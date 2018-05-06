Анкара, 6 мая, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Власти Турции примут ответные меры в отношении США, если Вашингтон заблокирует поставки Анкаре истребителей пятого поколения F-35. Об этом сегодня, 6 мая, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk.

U.S. Air Force Истребители F-35 в полёте

По словам Чавушоглу, вопрос о поставках Турции новых истребителей F-35 он обязательно поднимет во время своего официального визита в США на будущей неделе.

«Речь пойдёт о том, что отмена продажи F-35 неприемлема, а если это произойдёт, то США получат от Турции ответ», — подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, ранее помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Турция после покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 может попасть под санкции в рамках американского закона о противодействии через санкции противникам Америки (CAASTA). В сложившейся ситуации США могут вообще заблокировать участие Турции с программе F-35.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках программы F-35 Турция должна закупить 100 таких самолетов.