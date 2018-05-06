Трир, Германия, 6 мая, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Карл Маркс был дальновидным философом, его произведения изменили мир. Об этом заявил председатель Комиссии ЕС Жан-Клод Юнкер, выступая в городе Трир на юго-западе Германии, на родине К. Маркса, на церемонии открытия тематической выставки, посвященной К. Марксу, сообщает 5 мая Синьхуа.

Карл Маркс

Юнкер отметил, что произведения Маркса «Капитал. Критика политической экономии» и «Манифест Коммунистической партии» изменили мир и вдохновили многих философов и мыслителей. По его словам, память и понимание помогают людям идти по пути к более определенному будущему. Люди извлекли из идей Маркса стремление к свободе, освобождению и независимости. Юнкер призвал людей бороться за равноправие.

По случаю 200-летия со дня рождения Маркса на его родине — в городе Трире — проходит серия мероприятий, в том числе выставка «К. Маркс, 1818−1883. Жизнь, произведения и эпоха».

Синьхуа также информирует, что в этот же день, 5 мая, в Трире прошла церемония открытия памятника К. Марксу, подаренному Китаем.

«Китай подарил памятник родному городу Маркса, это символизирует дружбу между народами Китая и Германии и надежду на построение сообщества единой судьбы человечества рука об руку». Заместитель директора пресс-канцелярии Госсовета КНР Го Вэйминь отметил, что идеология Карла Маркса — это ценное духовное достояние всего мира, оказавшее особенно глубокое влияние на Китай. КПК твердо придерживается продолжения и развития марксизма, тесно связывает марксизм с китайскими реалиями, возглавляет китайский народ на пути социализма с китайской спецификой, полученные успехи в развитии привлекают внимание всего мира, в то же время привносят в мир китайскую мудрость и китайские методы.

Статуя установлена в центре города Трира. Она составляет единый ансамбль вместе с воротами Порта Нигра, являющимися частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, и музеем-квартирой К. Маркса. Статуя весит около 2,3 тонн, высота — 4,6 м, вместе с основанием — 5,5 м.

Директор музея-квартиры Карла Маркса Элизабет Неу заявила, что люди должны так же глубоко размышлять, как Маркс в свою эпоху, тогда человеческое общество будет еще более честным и справедливым. Она надеется, что после открытия памятника в Трир приедет еще больше туристов, в том числе китайских.

На церемонии открытия присутствовало более 1 тыс. человек, в том числе представители политических и научных кругов, а также искусства из Китая и Германии, местные жители. Около сотни корреспондентов готовили репортажи с места события.