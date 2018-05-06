Тель-Авив, Израиль, 6 мая, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля атаковали ряд объектов в секторе Газа, откуда ранее были запущены горящие воздушные змеи, с целью спровоцировать пожары на территории Еврейского государства. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба израильской армии.

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«Минувшей ночью наши силы, используя авиацию, атаковали позицию… в северной части сектора Газа, возле забора безопасности, откуда террористы запускали горящие объекты, пытаясь спровоцировать пожары в Израиле», — сказано в сообщении командования израильской армии.

Напомним, последний раз ВВС Израиля наносили удары по сектору Газа 28 апреля. Тогда израильские ВВС атаковали шесть военно-морских целей, принадлежавших силам ХАМАС. Нападение было совершено в ответ на теракты и широкомасштабную попытку проникновения на израильскую территорию, утверждают израильские военные.