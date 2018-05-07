Киев, 7 мая, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Борьба с русским языком стала официальной стратегией украинского минобра. Кто сможет противостоять попранию прав человека в государствах постсоветского пространства, избравших путь русофобии, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в концлагере

Украинизация украинских школ вряд ли сможет продвинуть украинский язык в обществе. Да, он так и останется парадоксальной смесью местечкового и официального «диалекта», ведь в своей повседневной жизни большинство населения Украины продолжат говорить и думать по-русски. А вот уровень культуры, который традиционно зависит от отношений с государством, такие меры, разумеется, понизят — ведь украинская культура не может развиваться в отрыве от русской, с которой они веками составляли единое целое.

Но украинская ситуация борьбы с собственным населением — лишь частный, хотя и очень показательный случай. Пример Латвии показывает, что образование на русском можно запретить, и имея 50% русского населения. И никакая надежда на возмущение «демократического Запада» здесь не поможет, там, похоже, тоже разделяют точку зрения, что все, что направлено против России и русских, «демократично весьма». Так что дело только за массовым гражданским противостоянием, которое сможет донести точку зрения самих русских граждан на недопустимость таких действий своих же русофобских правительств.

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