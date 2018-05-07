Тбилиси, 7 мая, 2018, 07:04 — ИА Регнум. Согласно данным, обнародованным американской НКО NDI, опрос общественного мнения говорит о том, что лишь 29% граждан считают развитие Грузии идущим в правильном направлении. Примерно такое же число грузин полагает, что в их стране не меняется ничто, и на 10% больше считают, что ее курс неверен. В чем особенность приводимых NDI данных, пишет автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Нико Пиросмани. Кутеж с шарманщиком Датико Земель. 1906

НКО сравнивает полученные данные с предыдущими, согласно которым при Саакашвили курс государства вызывал куда большее доверие населения. И напротив, не доверяющих партии и лидеру было значительно меньше. Однако само исследование достаточно противоречиво, прежде всего в части вопросов о безопасности Грузии. По приведенным данным, треть опрошенных считают США страной, которая лучше всех обеспечит безопасность Грузии, 13% назвали таковой Россию, и 16% — саму Грузию. Небольшие проценты поделили между собой Азербайджан, Турция, Германия, Армения, Великобритания и Франция. При этом главной угрозой для Грузии в 63% случаев назвали Россию.

В целом же результаты опроса выглядят тревожным сигналом для правящей партии, указывая на падение рейтинга, низкий процент одобрения работы правительства, слабое доверие к госинститутам. Тем не менее приведенные данные руководство страны не насторожили:

«Местный офис, который проводит исследования по заказу NDI, потерял в Грузии всякое доверие. Нам эти исследования неинтересны. С их результатами мы не согласны», — заявил журналистам мэр Тбилиси и генсек партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Действительно: у правящей партии сейчас полно забот. В чем они состоят и каковы другие данные опроса, читайте в статье: NDI готовит Грузию к новой передаче власти?

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