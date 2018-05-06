Санкт-Петербург, 6 мая, 2018, 19:44 — ИА Регнум. 3 мая в массовый прокат вышел фильм «Собибор», режиссерский дебют Константина Хабенского. Впечатлениями о фильме делится автор ИА REGNUM Марина Александрова.

Марина Александрова ИА REGNUM Константин Хабенский отвечает на вопросы прессы

К вопросу о том, нужно ли вообще подробно говорить о зле, существует разные подходы. Можно сделать вид, что его нет, и надеяться, что так оно затушуется в прошлом и не появится в настоящем. А можно признать, что оно возрождается уже сейчас, достаточно посмотреть на Прибалтику и Украину. Поэтому разговор о нацистских преступлениях необходим — как необходимо и напоминать о принесенном ими человечеству горе.

«Собибор» принципиально отличается от, например, «Семнадцати мгновений весны» уже тем, что ни один нацист в нём даже внешне не напоминает нормального человека, не выглядит умным демоном в эффектной форме. Это реальное сборище конченых садистов, дегенератов, моральных уродов, психопатов, тюремного отребья, которые упоенно отыгрываются за свои обиды и психотравмы на людях, брошенных им на растерзание. Анализ сути нацизма у Хабенского не склонен к утонченности, пусть даже извращенной, он разбирает зверство как таковое, показывающее не психопатологию отдельного персонажа, а больную суть Третьего рейха.

Что упущено в этом фильме и о чём говорит ответ Хабенского на заданный ему вопрос о том, мог бы он снять фильм о «лагерях, которые построили совсем не нацисты», читайте в статье: «Собибор»: фильм о людях и двуногих тварях

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