Иерусалим, 7 мая, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Не станет ли поставка российских зенитно-ракетных комплексов в Сирию поводом для очередного триумфа Израиля, обсуждает автор ИА REGNUM, политолог Авигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Из истории арабо-израильских конфликтов ХХ века известно, что когда Израиль принимался всерьез за достижение господства в воздухе, ему это обычно удавалось. К примеру, советская техника, поставляемая арабским странам в 60−70-е годы, не смогла противостоять действиям израильтян в Ливане в 1982 году. Может ли представлять угрозу поставка недоброжелателям Израиля широко разрекламированных современных российских комплексов С-300 и С-400? Многие израильские эксперты считают, что такое действие не скажется на способности израильских ВВС уничтожать объекты, представляющие угрозу, как это регулярно делается по отношению к местам скопления техники и боеприпасов той же иранской «Хезболлы».

Для России в данном случае все может свестись к решению прагматических вопросов — насколько тактическое взаимодействие с шиитскими боевиками важно для решения текущих военных задач по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ему подобных. Но всякого рода «уверения в вечной дружбе» могут только навредить прагматике. И успехи израильской разведки, очередной раз разоблачившей Иран, доказав злонамеренное сокрытие информации о его ядерной программе от мировой общественности, доказывают — с ненадежным партнером стоит держать ухо востро.

Читайте статью Чаша весов склонилась в пользу Израиля и другие публикации Авигдора Эскина по ближневосточной тематике.