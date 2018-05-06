* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 6 мая, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Ирака нанесли серию авиаударов по позициям террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади.

U.S. Marine Corps Авиаудар

Сообщается, что целью авиаударов иракских ВВС стало командование террористов. Приказ о проведении военной операции на территории Сирии отдал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Напомним, ряд пустынных районов Сирии всё ещё контролируется остатками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля при приказу аль-Абади ВВС Ирака нанесли авиаудары по позициям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в приграничных районах Сирии.

Стоит отметить, что ещё в ноябре 2017 аль-Абади заявил, что «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесено военное поражение в Ираке.