Москва, 6 мая, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Военно-морской флот Российской Федерации в конце мая 2018 года получит новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочёк». Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Mil.ru Малый ракетный корабль проекта 21631

«В настоящее время малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочёк» проекта 21 631 находится на завершающем этапе государственных испытаний в Новороссийске и войдёт в состав ВМФ России в текущем месяце», — сообщили в военном ведомстве.

Боевой корабль был построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарии.

Водоизмещение МРК «Выший Волочёк» составляет около тысячи тонн, расчетная максимальная скорость достигает 23 узлов.

Напомним, по состоянию на середину 2018 года в составе ВМФ России находятся шесть кораблей проекта 21 631.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая на судостроительном заводе «Пелла» под Санкт-Петербургом был спущен на воду малый ракетный корабль «Шквал» проекта 22 800. Это третий корабль в данной серии.