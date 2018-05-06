Бейрут, 6 мая, 2018, 08:57 — ИА Регнум. В Ливане сегодня, 6 мая, проходят выборы в парламент (меджлис) республики.

Флаг Ливана

Избирательные участки в Ливане открылись в 7:00 по московскому времени. Закроются участки в 19:00 мск.

Известно, что в списках избирателей значатся 3,6 млн граждан Ливана старше 21 года.

В парламенте Ливана 128 депутатских мест. На эти мандаты претендуют 976 кандидатов.

Напомним, выборы в парламент Ливана не проводились девять лет из-за длительного политического кризиса. Меджлис республики должен был переизбраться ещё в 2013 году. Однако дата голосования несколько раз переносилась, так как действующий с 2009 года парламент не мог договориться о поправках в избирательный закон. Полномочия депутатов постоянно продлевались.

С 2014 по 2016 год Ливан вообще жил без президента, так как парламент не мог собрать кворум. Лишь в октябре 2016 года на этот пост был избран Мишель Аум. Более того, с 2005 года в Ливане не было республиканского бюджета, так как парламент не мог принять его.

Только летом 2017 года главные политические силы Ливана смогли достичь компромисса. Была наконец проведена избирательная реформа, и выборы в парламент теперь проходят по пропорциональной системе (ранее в Ливане была мажоритарная система). Теперь ливанцам сначала нужно будет проголосовать за партийный список, а затем — выбрать кандидата из списка.

Причина столь длительного политического кризиса — сложное многоконфессиональное общество Ливана. Почти 40% населения Ливана — христиане (25% — христиане-марониты). Остальные 60% — мусульмане, но половина из них шииты, а другая половина — сунниты.

Ливан является парламентской республикой, именно парламент выбирает президента и кабинет министров, а также утверждает принимаемые законы. Однако в условиях многоконфессионального общества была выработана специальная модель политического устройства страны.

Президентом Ливана может быть только христианин, премьер-министром — только мусульманин-суннит, а спикером парламента — мусульманин-шиит.