Лондон, 6 мая, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отправится в Вашингтон с двухдневным официальным визитом, где он проведет консультации с представители американских властей. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

В столицу США Джонсон отправится сегодня. Там он встретится с вице-президентом США Майком Пенсом и другими представителями американской администрации, в том числе с советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Джонсон будет обсуждать с представителями властей США вопросы, касающиеся Ирана, Северной Кореи и Сирии, а также ряд других международных проблем.

Комментируя предстоящую поездку, глава британского МИД подчеркнул, что Великобритания и США плечом к плечу противостоят международным внешнеполитическим вызовам.

«Мы это недавно видели в ответе на отравление в Солсбери, наш сильный ответ на использование Асадом химического оружия в Сирии, а также наши усилия по денуклеаризации Корейского полуострова», — сказала Борис Джонсон.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании выразил уверенность, что Соединенное королевство, США и страны Евросоюза едины в усилиях по борьбе с поведением Исламской Республики Иран, «которое делает Ближневосточный регион менее безопасным». Он пояснил, что, по мнению Запада, Иран является угрозой кибербезопасности, а также поддерживает такие группировки, как «Хезболлах». Особое опасение вызывает ракетная программа Ирана и то, что Тегеран вооружает хуситов в Йемене.