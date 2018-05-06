Вашингтон, 6 мая, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что его клиент желает «сменить режим» в Исламской Республике Иран. Об этом Джулиани заявил накануне, 5 мая, на съезде организации, которая выступает за «продвижение демократии» в Иране, пишет Politico.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде», — заявил Джулиани.

Он также подчеркнул, что «смена режима» в Исламской Республике является «единственным путем к миру на Ближнем Востоке».

«Это важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта», — подчеркнул Джулиани.

Напомним, в январе этого года Трамп, комментируя массовые протесты в крупных городах Ирана, заявил, что США обязательно окажут поддержку народу Исламской Республики, «когда придет время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп еще в период своей предвыборной кампании заявил, что считает всеобъемлющее соглашение по иранскому атому, достигнутое шестеркой международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия), крайне невыгодным для США.

Став президентом, он официально заявил о намерении пересмотреть условия соглашения с Ираном.