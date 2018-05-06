Вашингтон, 6 мая, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Родственники сенатор-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна, который болен раком мозга, уведомили администрацию президента США, что не хотят видеть на похоронах нынешнего главу государства Дональда Трампа. Об этом накануне, 5 мая, пишет газетаNew York Times.

Gage Skidmore Джон Маккейн

Сейчас Маккейну 81 год и в 2016 году он переизбрался в сенат конгресса США на свой шестой по счету шестилетний срок. Однако в 2017 году ему был поставлен диагноз «глиобластома». Ему были сделаны несколько операций, однако остановить развитие онкологии не удалось.

Маккейн констатировал, что это будет его последний срок в сенате из-за болезни. Также сенатор сообщил, что врачи дают ему «плохой прогноз» на излечение от рака.

Родственники Маккейна не хотят, чтобы на похоронах присутствовал президент США Дональд Трамп, так как между главой Белого дома и сенатором были очень натянутые отношения. На похоронах родственники хотели бы видеть вице-президента США Майка Пенса.

Известно, что родные сенатора собираются провести траурную службу в Кафедральном соборе американской столицы.

Напомним, в 2008 году Маккейн выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии, но проиграл Бараку Обаме. Маккейн всегда был ярым антикоммунистом и русофобом.

С трампом у него также не сложились отношения, хотя они и входят в Республиканскую партию.