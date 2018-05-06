Париж, 6 мая, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Десятки тысяч человек приняли участие в манифестации против социально-экономической политики президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. Полиция задержала восьмерых протестующих, передает телеканал BFM TV.

Alisdare Hickson Применение слезоточивого газа

Массовая акция протеста была приурочена к первой годовщине президентства Макрона. По данным полиции, на митинг вышли около 40 тыс. человек, однако организаторы назвали другую цифру — 160 тыс. участников.

Манифестанты проследовали от площади Оперы до площади Бастилии. В целом колонна двигалась спокойно.

Несколько инцидентов произошло на площади Бастилии. Группа радикально настроенных манифестантов принялась бросать бутылки и разные предметы, выражая недовольство присутствием журналистов. Агрессивно настроенную толпу полицейские разогнали слезоточивым газом.

В стычке с радикалами травмы получил один сотрудник полиции. Восемь человек были задержаны — при досмотре у них нашли самодельное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционная первомайская демонстрация в Париже сопровождалась беспорядками и столкновениями с полицией, спровоцированными активистами леворадикального «Черного блока». Несколько магазинов и кафе были разгромлены, горели автомобили.

В преддверии манифестации 5 мая власти заявили об усилении мер безопасности.

Читайте также: Ле Пен: Насилие на 1 мая показало, что граждане Франции не защищены