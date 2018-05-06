Копенгаген, 6 мая, 2018, 05:10 — ИА Регнум. Чешская хоккейная сборная одержала верх над Словакией в своем первом матче мирового первенства. Встреча группы А в Копенгагене завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Йозефа Яндача.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Победу у противника чехи вырвали в овертайме — 0:1, 1:1, 1:0, 1:0. На восьмой минуте матча счет открыл Михал Криштоф из словацкой сборной. Во втором периоде у чехов отличился Доминик Кубалик, у словаков — Андрей Секера.

За 10 секунд до окончания третьего периода второе очко чешской команде принес Мартин Нечас. В овертайме победную шайбу в ворота словаков забросил Дмитрий Яшкин.

На 6 мая намечен матч сборных Чехии и Швеции, команда Словакии встретится с командой Швейцарии.

Лидером в группе А является российская сборная, на счету которой три очка. За ней идут шведская и французская сборные (по три очка), далее — Швейцария и Чехия (по 2 очка), после них — Австрия, Словакия (по 1 очку) и Белоруссия (0 очков).