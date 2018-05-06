Казань, 6 мая, 2018, 04:52 — ИА Регнум. Журналист, основатель сетевого информационного агентства Anna News Марат Мусин скончался от тромбофлебита. Об этом сообщили в пресс-службе патриотической акции «Союз-2018 — Наследники Победы».

putnik Марат Мусин

«Марат Мусин скончался. Врачи назвали причиной смерти тромбофлебит», — цитирует организаторов акции агентство ТАСС.

Журналист скоропостижно скончался в Казани, куда прибыл на сборы военно-спортивных организаций и кадетских корпусов.

Как сообщало ИА REGNUM, соболезнования родственникам и близким журналиста опубликовало 5 мая агентство Anna News. О причинах смерти не говорилось.

Марат Мусин родился 16 февраля 1959 года в Москве. В качестве военного корреспондента он освещал события в Ливии, Сирии, на Украине.

Мусин также был политологом, профессором, востоковедом, имел степень доктора экономических наук. Агентство ANNA-News было основано им в Абхазии в 2011 году.