Калининград, 6 мая, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Американские самолеты-разведчики совершили полет вблизи российских границ. Такие данные приведены в Twitter-аккаунте ресурса Mil Radar, отслеживающего полеты военной авиации.

U.S. Air Force Разведывательный самолёт RC-135

Отмечается, что 5 мая самолет электронной разведки RC-135V пролетел над Балтийским морем и Польшей вблизи границ Калининградской области. В этом же районе был замечен еще один самолет — Boeing P-8A Poseidon ВМС США.

Первый поднялся в воздух на базе Милденхолл в Великобритании, второй вылетел с эстонской базы Эмари.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая американские СМИ сообщили о сближении истребителя Су-27 ВКС РФ с американским военным самолетом Boeing P-8 Poseidon в небе над Балтийским морем. Якобы почти девять минут самолеты находились на расстоянии около 6 метров друг от друга.

Российский пилот, как утверждалось, действовал «непрофессионально», однако инцидент не был опасным.

Отметим, что полеты американских самолетов-шпионов регулярно фиксируются у российских границ и вблизи российских военных баз в Сирии.

Так, 2 февраля к российской границе в Прибалтике приближались Boeing RC-135W ВВС США и патрульный самолет P-8A Poseidon. Семь американских самолетов-разведчиков — шесть аппаратов P-8A Poseidon и один EP-3E Aries II — были замечены у российских военных баз в Сирии 12 апреля.

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