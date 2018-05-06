Москва, 6 мая, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Оппозиционный блогер Алексей Навальный, задержанный за организацию несогласованной акции протеста, освобождён из-под стражи. Об этом он написал 6 мая в своем микроблоге в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

По словам Навального, на него оформили два протокола — за организацию митинга и сопротивление правоохранителям. В начале суток 6 мая блогера освободили из ОВД Красносельского района Москвы.

Свое освобождение блогер объяснил некой «командой сверху».

Как сообщало ИА REGNUM, столичная мэрия разрешила сторонникам Навального провести 5 мая митинг на проспекте Сахарова, однако блогер призвал к несанкционированному шествию по Тверской улице. Власти Москвы предупредили его о недопустимости нарушений закона.

По данным ГУ МВД России по Москве, в несогласованной акции на Пушкинской площади приняли участие около 1,5 тыс. человек. Порядка 300 митингующих были задержаны, в их числе оказался и организатор — Алексей Навальный.

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