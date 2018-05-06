Москва, 6 мая, 2018, 03:55 — ИА Регнум. Перспективный авианесущий крейсер проекта «Шторм» способен изменить баланс сил в трех регионах мира. Так считают эксперты американского военного издания Military Watch.

Artem Tkachenko Макет авианосца «Шторм»

Россия заметно увеличила свое присутствие в Средиземном море. Новый авианосец стал бы гарантом безопасности для Дамаска и символом поддержки для стран Персидского залива. Первый для Москвы — важнейший союзник на Ближнем востоке, вторые — потенциальные военно-политические партнеры, отмечает издание.

Еще один важный регион — Арктика. Корабль проекта «Шторм» в отличие от американских авианосцев способен действовать при низких температурах, следовательно, он даст России преимущество в арктических условиях.

Появление суперавианосца в Азиатско-Тихоокеанском регионе также может сдвинуть баланс сил на море в пользу России. ВМФ РФ потеснит здесь западные страны и Японию.

В качестве возможного покупателя перспективного российского авианосца эксперты называют Индию. Создание корабля проекта «Шторм» они называют довольно целесообразным.

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Как сообщало ИА REGNUM, разработка проекта нового авианосца для нужд военно-морского флота России была завершена в феврале 2018 года. Макет авианосца «Шторм» был представлен в 2015 году на форуме «Армия-2015».

В 2016 году заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что контракт на постройку авианосца может быть заключен до 2025 года. На создание одного корабля потребуется до девяти лет.

По предварительным расчетам, авианосец водоизмещением около 100 тыс. тонн будет иметь длину 330 метров, ширину — 40 метров. Он сможет принять на борт до 90 самолетов и вертолетов, включая самолеты дальнего радиолокационного дозора. Корабль будет приводить в движение ядерная установка — предположительно, два реактора РИТМ-2000.

В настоящее время российский флот располагает только одним авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».