Киев, 6 мая, 2018, 03:24 — ИА Регнум. Дерзкие и эффективные действия украинских военных во время учений в Германии вынудили организаторов изменит сценарий маневров. Об этом написал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ВСУ

Украинский президент отметил, что горд за военнослужащих. Военные в очередной раз подтвердили, что украинская армия — одна из самых боеспособных в мире, добавил он.

«Организаторам международных военных учений Combined Resolve X пришлось менять сценарий из-за дерзких, профессиональных и удивительно эффективных действий украинцев», — написал Порошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, площадкой для учений Combined Resolve был выбран американский военный полигон в немецком Хохенфельсе. В маневрах приняли участие военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ на БТР и танках.

Участниками Combined Resolve стали 3,7 тыс. военнослужащих из 13 стран —членов НАТО и партнеров альянса.

Напомним также, что Порошенко регулярно делает громкие заявления о потенциале украинской армии. Так, в апреле он назвал ВСУ сильнейшей на европейском континенте армией среди стран, не входящих в Североатлантический альянс.

В начале мая украинский лидер похвастался новыми блюдами для военных, приготовленными «по стандартам НАТО».

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