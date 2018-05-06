Москва, 6 мая, 2018, 03:04 — ИА Регнум. Решение фигуристки Евгении Медведевой об уходе от тренера Этери Тутберидзе может быть связано с серебряной, а не золотой, наградой на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом в беседе с RT рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова.

Kremlin.ru Этери Тутберидзе, Евгения Медведева, Алина Загитова на приёме у Владимира Путина

По ее словам, шаг, на который решилась фигуристка, в любом случае достоин уважения. Медведева — большая спортсменка и знает, на что идёт.

«Мы видели, что на Олимпиаде Медведева каталась идеально. Но в результате она получила серебряную медаль, а не золотую», — отметила Бестемьянова.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поддержал уход Медведевой от наставника. В свое время Ягудин, тренировавшийся у Алексея Мишина вместе с Евгением Плющенко, поступил также. По его словам, два спортсмена, нацеленные на победу, не могут работать с одним тренером.

«Можно тренироваться вместе, но кто-то психологически будет в любом случае раздавлен», — сказал Ягудин агентству ТАСС.

Читайте также: Тутберидзе: «Загитова и Медведева прошли путь самураев»

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух предположил, что решение фигуристка приняла «на эмоциях». Тандем Медведевой и Тутберидзе он назвал выдающимся, сообщает «Р-Спорт».

Осуждать Медведеву нельзя. Спорт по отношению к тренерам и спортсменам жесток, добавил Авербух.

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев признался, что шокирован произошедшим. Такого не могло произойти, отмечает он.

«Даже представить не могу, что такое может произойти. К Жене все очень хорошо относятся, не только Тутберидзе, но и федерация, и вся страна», — цитирует Писеева «Чемпионат».

Читайте также: Российские фигуристки не смогли занять призовые места на чемпионате мира

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отметил, что «разводы» в спорте были, есть и будут. В дальнейшем станет ясно, сделала ли таким образом Евгения Медведева шаг вперед.

Как сообщало ИА REGNUM, об уходе олимпийской чемпионки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе стало известно 4 мая от главы Центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева. Фигуристка продолжит тренироваться в центре, однако ее наставником будет другой человек.

На XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане Медведева завоевала две серебряные медали. Золотую медаль получила Алина Загитова. Также Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и двукратная победительница финальных этапов Гран-при.