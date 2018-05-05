Нью-Йорк, США, 6 мая, 2018, 02:27 — ИА Регнум. Российский летчик Константин Ярошенко, находящийся в американской тюрьме, переведен в изолятор после конфликта с другим заключенным. Об этом сообщил представитель генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский.

В заключении

По словам дипломата, вероятнее всего между узниками произошел бытовой конфликт. Серьезных травм Ярошенко не получил — один из заключенных ударил его.

«Руководство тюрьмы поместило его в изолятор именно с целью предотвратить возможные дальнейшие инциденты, обеспечить его безопасность», — пояснил Топольский агентству ТАСС.

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О применении каких-либо дисциплинарных мер в отношении российского гражданина речи не идет, помещение в изолятор — временная мера. Состояние Ярошенко удовлетворительное, летчик «стоически воспринимает» происходящее, отметил представитель генконсульства.

Российские дипломаты 4 мая посетили Ярошенко в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Каких-либо просьб от него не поступало.

Ранее жена Ярошенко Виктория рассказала изданию «Известия», что 30 апреля российского летчика вывели из камеры в неизвестном направлении. Адвокат Ярошенко Алексей Тарасов не смог связаться со своим подзащитным.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2010 года Константин Ярошенко был арестован в Либерии и в дальнейшем передан американской стороне. В 2011 году суд США приговорил российского летчика к 20 годам тюрьмы за подготовку крупной партии кокаина к транспортировке.

Ярошенко отрицает свою вину. Родственники летчика и официальные представители российских властей не раз просили американскую сторону передать его на родину.