Газа, Палестина, 6 мая, 2018, 02:03 — ИА Регнум. Взрыв в секторе Газа унес жизни шести палестинцев. Об этом говорится в заявлении группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая является боевым крылом палестинского движения ХАМАС.

U.S. Army Взрыв

Отмечается, что взрыв произошел в одном из домов в населенном пункте Эз-Зувейда. Движение ХАМАС возложило ответственность за инцидент на Израиль, назвав его «сложной операцией», направленной против сторонников «Бригад», занимавшихся «обеспечением безопасности и сбором разведданных».

По некоторым данным, взрыв прогремел, когда палестинцы пытались разобрать старую израильскую ракету или авиационный снаряд.

Официальный представитель палестинского министерства здравоохранения Ашраф аль-Кудра сообщил, что тела погибших доставили в госпиталь города Дейр аль-Балях. При этом аль-Кудра говорил о пяти жертвах взрыва и о трех раненых, сообщает новостной портал Elaph.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая на границе сектора Газа и Израиля прошла традиционная пятничная акция протеста. Сотни палестинцев из лагерей протестующих бросали в сторону израильских силовиков камни, полицейские отвечали резиновыми пулями и слезоточивым газом.

Масштабный протест на границе Израился и палестинского анклава начался в марте. За прошедший период жертвами противостояния стали несколько десятков человек.