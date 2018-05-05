Гаага, Нидерланды, 6 мая, 2018, 01:42 — ИА Регнум. Три человека получили ножевые ранения в центре Гааги. Напавший на людей мужчина задержан полицией, сообщает агентство Associated Press.

Maarten Van Damme Нож

Инцидент произошел 5 мая недалеко от Университета прикладных наук. Сначала злоумышленник ранил посетителя одного из кафе, затем вышел на улицу и принялся нападать на прохожих.

Ранения получили еще два человека. Отмечается, что нападавший старался попасть в область шеи. При этом он, предположительно, выкрикивал исламистский лозунг, сообщает De Telegraaf.

Злоумышленник уже попадал в поле зрения полиции — он отличался неадекватным поведением и проходил лечение в больнице.

После нападения на прохожих мужчина спокойно пошел прочь. Его настигли полицейские на велосипеде и автомобиле. Сдаться по доброй воле злоумышленник не захотел и принялся угрожать стражам порядка оружием, сообщает «Лайф».

После предупредительных выстрелов в воздух полицейские ранили мужчину в ногу. Пострадавшие и злоумышленник были госпитализированы.