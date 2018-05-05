Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 6 мая, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел в Ноябрьске — пламя охватило помещения торгового центра «Семья», сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

89.mchs.gov.ru На месте пожара

Сообщение о возгорании в ТЦ, расположенном в промзоне города, поступило в экстренные службы 5 мая в 23:00 по местному времени (21:00 мск). Через семь минут на место прибыли пожарные подразделения.

На момент прибытия пожарных на площади около 400 квадратных метров наблюдалось открытое горение, людей в здании не было. По состоянию на 23:50 площадь пожара возросла до 2200 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 01:53, пострадавших нет. На месте работал 51 человек с привлечением 17 единиц техники.

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За 20 минут до сообщения о пожаре в ТЦ «Семья» в экстренные службы поступила информация о пожаре в ТЦ «Таурус», расположенном на улице Изыскателей. Это пожар удалось ликвидировать в короткий срок, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, оба торговых центра принадлежат одному предпринимателю. Обстоятельства ЧП устанавливают правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в Саратове из торгового центра «Тау галерея» было эвакуировано 600 человек. В одном из кафе на третьем этаже здания возник пожар, его быстро ликвидировали прибывшие на место пожарные, пострадавших не было.