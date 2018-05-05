Ульяновск, 6 мая, 2018, 00:49 — ИА Регнум. Ситуация с массовым задержанием волонтеров агентства АКСИО всё более напоминает театр абсурда. Активисты сообщают, что их обвиняют в том, что они сфотографировались на память на фоне плаката с надписью «Защитим Площадь Ленина». Данное деяние в администрации города расценили как несогласованную агитацию и бросили на поиски и задержание «правонарушителей» все наличествующие в области силы правопорядка.

Скопина Ольга ИА Красная Весна АКСИО. Ульяновск

В ответ на неоднозначную инициативу местных властей по переименованию площади имени Ленина активисты движения «Суть времени» при поддержке Агентства по культурно-социальным исследованиям общества (АКСИО) провели опрос и выяснили реальное отношение местных жителей к данной инициативе.

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По сообщению информационного агентства «Красная Весна», почти 80% из более чем 10 тысяч опрошенных жителей Ульяновска не согласны с затеянным городскими властями переименованием площади Ленина в Соборную. И лишь чуть больше 18% респондентов поддержали переименование.

ИА Красная Весна Результаты соцопроса АКСИО в Ульяновске 05.05.2018

Как сообщают волонтеры АКСИО, закончив работу и сдав на подсчет опросные листы, перед отъездом из города они сфотографировались на память на фоне плаката «Защитим Площадь Ленина». За этим занятием не только наблюдали, но и вели съемку сотрудники городской администрации, вдобавок зафиксировавшие номера автотранспортных средств, на которых прибыли волонтеры.

Последующие события были стремительны и удивительны. Вслед уехавшим из ОМВД Ленинского района Ульяновска были разосланы ориентировки на задержание. Один из автомобилей был задержан в 60 километрах от Ульяновска, близ города Димитровград, а один из автобусов — в Карсунском районе области.

ИА Красная Весна Задержание автобуса с интервьюерами Агентства по культурно-социальным исследованиям общества. Ульяновская область

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Сотрудники полиции смогли объяснить лишь то, что активисты не задержаны, а доставлены, но самостоятельно покинуть полицейские участки не могут. По крайней мере, до тех пор, пока у них не получат объяснения полицейские из Ульяновска.

В настоящее время задержанные под Димитровградом активисты после трехчасового ожидания и беседы с ульяновскими полицейскими отпущены и продолжают путь домой. Задержанные и доставленные в МО МВД «Карсунский» пока объясняются с прибывшими из Ульяновска полицейскими.

По словам задержанных, несмотря на предельно корректное поведение сотрудников полиции, у них сложилось убеждение, что сделанное на память после окончания опроса фото пытаются представить как несанкционированную политическую акцию. По крайней мере, действия сотрудников ульяновской администрации, провожавших волонтеров агентства, заставляют так думать.

«Несмотря на то, что в настоящее время общение с сотрудниками полиции проходит в благожелательной атмосфере, и нам не выдвигают претензий, предшествующие события с нами и с задержанными под Димитровградом товарищами, заставили нас предположить, что нам пытаются инкриминировать незаконное пикетирование», — отметила одна из задержанных.

ИА Красная Весна Задержанные интервьюеры Агентства по культурно-социальным исследованиям общества. Карсун. Ульяновская область

Добавим также, что связаться с пресс-службой областного УВД, чтобы получить какие-либо объяснения столь решительных действий стражей правопорядка, так и не удалось.

Как уже сообщало ИА REGNUM, администрация Ульяновска приняла решение о переименовании площади Ленина в Соборную, не посоветовавшись с жителями города и не спросив их мнения, но, видимо, зная это мнение: жители — против.

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Именно поэтому, вероятно, проведение масштабного опроса об отношении жителей города к переименованию, осуществленное независимым агентством АКСИО, крайне не понравилось городским властям. И они решили показать, кто в Ульяновске хозяин. И незаконно задержали десятки людей.