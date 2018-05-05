Киев, 5 мая, 2018, 23:14 — ИА Регнум. Глава МВД Украины Арсен Аваков обсудил с командирами ВСУ программу «мелких шагов» по возвращению Донбасса под контроль Киева. Об этом сам украинский министр сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Mvs.gov.ua Украинские силовики на Луганщине

«На линии разграничения, в зоне досягаемости Луганска, провел рабочее совещание с командирами относительно стратегии программы «мелких шагов» в деоккупации и реинтеграции Донбасса, — написал Аваков. — Есть полная готовность приступить к реализации в ближайшее время».

Напомним, ранее Аваков представил план под названием «Тактика мелких шагов, которым аплодируют все», согласно которому сначала в возвращаемый под контроль Украины населенный пункт должны входить миротворцы ООН.

По его мнению, миротворцы будут вместе с пограничниками Украины блокировать территорию от войск ЛНР и ДНР, после чего в населенный пункт будут входить украинские чиновники и организовывать выборы в органы местного самоуправления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые украинские власти направили армию и нацбатальоны против мирных жителей Донбасса.

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