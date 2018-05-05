Москва, 5 мая, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Задержанных на субботней акции в Москве несовершеннолетних отпустили из полиции после профилактических бесед, сообщает пресс-служба столичного МВД

Кирилл Загурский ИА Красная Весна На Пушкинской площади. 5 мая 2018

Несовершеннолетних, задержанных на субботней акции оппозиции в Москве, отпустили из полиции после проведения профилактических бесед, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД.

«Сотрудниками полиции завершены профилактические беседы с несовершеннолетними, доставленными за нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия 5 мая 2018 года», — уточнил сотрудник пресс-службы.

По его словам, несовершеннолетние участники спровоцированной Алексеем Навальным протестной акции переданы родителям, или другим их законным представителям.

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