Москва, 5 мая, 2018, 22:45 — ИА Регнум. В Москве столкнулись легковой автомобиль и два служебных мотоцикла полиции. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.

U.S. Marine Corps Полицейский на мотоцикле

Авария произошла в субботу, 5 мая, на Самотечной площади.

«Произошло ДТП с участием двух служебных мотоциклов полиции и легкового автомобиля, — сказала собеседница агентства. — В результате аварии два сотрудника полиции получили незначительные травмы».

Отмечается, что пострадавшие, жизням которых ничего не угрожает, доставлены в местную больницу.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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