Киев, 5 мая, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Чемпионат мира (ЧМ) по футболу, который пройдет в 2018 г. в Российской Федерации, «не имеет ничего общего со спортом». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Focus.

President.gov.ua Пётр Порошенко

«Это — чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию РФ, — заявил президент Украины, слова которого обнародовала его пресс-служба. — Это не имеет ничего общего со спортом. Это — вопрос геополитики».

Напомним, ЧМ по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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