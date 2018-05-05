Москва, 5 мая, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Футболисты «Спартака» на своем поле переиграли «Ростов» в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 5 мая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Голевыми действиями в составе победителей отметились Лоренсо Мельгарехо и Куинси Промес.

После двадцати девяти матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. Клуб «Ростов», набравший 34 балла, находится на двенадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига. 29-й тур.

«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0.

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