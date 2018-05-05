Казань, 5 мая, 2018, 21:33 — ИА Регнум. В Казани скончался основатель и руководитель сетевого информационного агентства Anna News Марат Мусин. Об этом сообщается на сайте агентства.

Траур

«Сегодня (5 мая) в Казани умер основатель независимого новостного агентства AnnaNews Марат Мусин, — говорится в сообщении. — Приносим соболезнования близким и родным».

Причины смерти журналиста пока неизвестны.

Марат Мусин — политолог, экономист, военный корреспондент.

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